Директор интерната в Челябинске стала фигурантом уголовного дела

В Челябинске уголовное дело возбуждено в отношении директора школы-интерната.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователи отдела СКР по Тракторозаводскому району Челябинска завершили процессуальную проверку по сообщению о нарушении прав подопечного МБОУ «Школа-интернат № 13 города Челябинска», распространенному в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

Ранее в пабликах рассказали о молодом человеке, фактически оставшемся после выпуска из интерната без жилья. В квартире, доставшейся ему после смерти матери, жить оказалось невозможно, так как она была в неудовлетворительном состоянии. А в помощи с получением другого жилья руководство интерната помогать ему отказалось.

Теперь директору учебного заведения придется отвечать за свои действия в уголовном порядке. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube