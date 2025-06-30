Опять. В Челябинске задержали руководителя ведущего спортивного вуза Урала

И.о. ректора УралГУФК задержали по подозрению в получении взятки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 июня, силовики нагрянули в расположенный в центре Челябинска Уральский государственный университет физической культуры.
По рассказам сотрудников ведущего спортивного вуза Урала, в кабинете ректора провели обыск. После чего из него вывели в наручниках и.о. ректора Евгения Черепова.
Источники сообщают, что руководителя УралГУФКа задержали по подозрению в получении взяток. Возможно, речь идет о событиях, предшествовавших назначению Черепова и.о. ректора.
Напомним, Евгений Черепов возглавил вуз в качестве исполняющего обязанности руководителя в марте текущего года. Это была первая за долгие годы смена власти в УралГУФК без вмешательства силовиков. К покидавшему пост ректора Сергею Серикову у правоохранителей вопросов не было. В отличие от его предшественников. Евгений Орехов и Леонид Куликов покинули ректорское кресло не по своей воле: Орехов получил срок за многомиллионную взятку, Куликов был осужден за хищение средств вуза.
Челябинск, Виктор Елисеев
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