Опять. В Челябинске задержали руководителя ведущего спортивного вуза Урала

И.о. ректора УралГУФК задержали по подозрению в получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 30 июня, силовики нагрянули в расположенный в центре Челябинска Уральский государственный университет физической культуры.

По рассказам сотрудников ведущего спортивного вуза Урала, в кабинете ректора провели обыск. После чего из него вывели в наручниках и.о. ректора Евгения Черепова.

Источники сообщают, что руководителя УралГУФКа задержали по подозрению в получении взяток. Возможно, речь идет о событиях, предшествовавших назначению Черепова и.о. ректора.

Напомним, Евгений Черепов возглавил вуз в качестве исполняющего обязанности руководителя в марте текущего года. Это была первая за долгие годы смена власти в УралГУФК без вмешательства силовиков. К покидавшему пост ректора Сергею Серикову у правоохранителей вопросов не было. В отличие от его предшественников. Евгений Орехов и Леонид Куликов покинули ректорское кресло не по своей воле: Орехов получил срок за многомиллионную взятку, Куликов был осужден за хищение средств вуза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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