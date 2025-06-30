Южноуральцев захватила ностальгия

Жители Южного Урала стали чаще интересоваться ретроконтентом. С начала года количество посетителей сайтов, погружающих в 80-е и 90-е, увеличилось на четверть по сравнению с тем же периодом 2024-го. Особенно нарастила активность молодежь от 14 до 17 лет – эта аудитория приросла на 41%, следует из аналитики МегаФона на основе обезличенных данных.

Наибольшее количество посетителей тематических сайтов – среди жителей региона 35-44 лет (36% от общего числа заходивших на ресурсы). Это объясняется тем, что их детство и юность пришлись на постсоветский период. Вторую строчку рейтинга занимают пользователи 25-34 лет, которые составляют 33% аудитории. На третьем месте – жители региона 45-54 лет (12%).

Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. 82% всех интернет-данных челябинцы расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Почти 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не поддерживаются разработчиками. Кроме того, абоненты ухаживают за виртуальными питомцами на тематическом сайте, запущенном еще в 1999 году.

Популярностью также пользуется ресурс с коллекцией программного обеспечения и операционных систем, позволяющий окунуться в работу процессоров 1970-х и 1980-х годов и сравнить их с современными аналогами.

«Молодежь на Южном Урале демонстрирует большой интерес к прошлому. Они открывают для себя аркады, которые были чрезвычайно популярны у их родителей, а также с увлечением изучают то, как в эпоху становления глобальной сети выглядели сайты. Мы как оператор связи обеспечиваем возможность перенестись в 90-е по одному клику. Для этого планомерно совершенствуем телеком-инфраструктуру и строим новые базовые станции. В течение этого года мы провели работы более чем на 30 телеком‑объектах на Южном Урале», – отметил директор МегаФона в Челябинской области Геннадий Жуков.

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© 2025, РИА «Новый День»

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