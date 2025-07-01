Минтруд разработал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новогодние каникулы предлагается установить с 31 декабря по 11 января. День защитников Отечества придется на понедельник, поэтому предстоят длинные выходные – с 21 по 23 февраля.

В марте так же будет нерабочая трехдневка – с 7 по 9.

В майские праздники предлагается отдыхать по 3 дня: с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне тоже будут трехдневные выходные – с 12 по 14.

А вот 4 ноября выпадает на среду, поэтому первая рабочая неделя ноября будет состоять из двух двухдневок, разбитых выходным.

31 декабря собираются объявить нерабочим днем.

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Москва, Игорь Юров

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