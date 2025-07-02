Силовики прокомментировали ЧП в центре Копейска

В квартире пострадавшего во время ЧП на улице Жданова копейчанина нашли следы пороха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , правоохранительные органы прокомментировали сегодняшний инцидент в Копейске.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками полиции во взаимодействии со следователями регионального СК России выясняются обстоятельства происшествия в Копейске.

По предварительным данным, около 13 часов 61-летний мужчина шел по улице Жданова, держа коробку в руках, когда произошел хлопок внутри нее. Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Место происшествия оцепили. Позднее в квартире у пострадавшего обнаружили банки с компонентами пороха, обрез охотничьего ружья, составные части патронов и другие предметы, которые могут иметь отношение к инциденту.

«Следственными органами по факту произошедшего принято процессуальное решение, назначен комплекс экспертиз. Сотрудники полиции оказывают содействие при проведении следственных действий», – заявили в силовом ведомстве.

Установление обстоятельств произошедшего взято на контроль руководством областного главка МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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