Мошенники стали выдавать себя за сотрудников российских военкоматов

Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, выманивают у россиян коды авторизации от портала «Госуслуги».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , преступники вступают в диалог с российскими гражданами под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных. Об этом сообщает «Вестник киберполиции России».

В ходе беседы аферисты требуют сообщить им код электронной очереди. Именно по этой схеме они обманули десятиклассника из Нижегородской области и студента из Волгограда.

После того, как молодые люди передали мошенникам коды, они потеряли доступ к своим личным кабинетам. Однако воспользоваться украденными данными преступникам не удалось. Подросток из Нижегородской области после подозрительного звонка (маскировавшегося под «Роскомнадзор») обратился к родителям, а студент из Волгограда немедленно заблокировал аккаунт и сообщил в полицию.

В обоих случаях связь осуществлялась в мессенджере WhatsApp.

В силовом ведомстве напомнили, что органы государственной власти, включая военкоматы, не ведут официальное общение в мессенджерах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube