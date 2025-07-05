Депутата и золотопромышленника Струкова задержали при попытке покинуть Россию

Заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова задержали при попытке покинуть Россию.

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе Генеральная прокуратура России направила в Советский районный суд Челябинска иск с требованием изъять у Струкова и его доверенных лиц акций золотодобывающего холдинга ЮГК, а также активов еще десяти компаний.

Судебные приставы наложили запрет на имущество бизнесмена, в том числе и на его личный бизнес-джете Bombardier, стоимостью свыше 50 млн. долларов. А миграционная служба аннулировала его загранпаспорт.

Накануне вице-спикер ЗСЧО убеждал ТАСС, что никуда скрываться не собирается. А сегодня пытался улететь из страны в Турцию на арестованном бизнес-джете. Но Росавиация вылет запретила, а на борт поднялись судебные приставы – фрагмент оперативной съемки опубликовал «Коммерсант».

Издание, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает, что основные финансовые потоки, получаемые компаниями Струкова в России, направляются за границу. Его дочь – собственница нескольких юрлиц на Урале, является гражданкой Швейцарии, жена владеет коммерческой компанией в Сербии, а сам депутат-золотопромышленник имеет отельный бизнес в Черногории.

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Челябинск, Павел Зварзин

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