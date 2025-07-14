На выборах в Законодательное собрание Челябинской области зарегистрировали первого кандидата-самовыдвиженца

В Челябинской области на выборах в региональное Законодательное собрание зарегистрировали первого кандидата-самовыдвиженца.
Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, завершена проверка подписей, собранных в поддержку директора муниципального учреждения «Центр народного творчества» Травниковского сельского поселения, и депутата местного совета Елены Юртаевой. Число автографов, признанных подлинными, соответствует установленным требованиям, поэтому Юртаева может продолжить предвыборную гонку.
По второму самовыдвиженцу – главному инженеру ООО СМУ «Бурино» Владимиру Гертье из Кунашакского района решение пока не принято.
Челябинск, Софья Артемьева
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