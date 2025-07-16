В Челябинске на «зебре» столкнулись байкер и самокатчик

В Челябинске на пешеходном переходе столкнулись байкер и самокатчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Молодой человек на электросамокате пересекал проезжую часть по зебре, не спешиваясь (что, кстати, запрещено) и даже не притормозив. Байкер ехал по крайне правой стороне и, поскольку светофор уже переключался с красного на зеленый, тоже не сбросил скорость перед переходом. В итоге упали оба.

Напомним, в городах России начали запрещать электросамокаты из-за большого количества нарушений и отсутствия инфраструктуры.

Челябинск, Павел Зварзин

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