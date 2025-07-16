Бывшего застройщика, оставившего дольщиков без 4 млрд рублей, освободили от наказания

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему руководителю группы компаний «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому.

Как уже сообщал «Новый День», бизнесмен являлся фигурантом нескольких уголовных дел, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Его обвиняли в присвоении десятков миллионов рублей дольщиков Челябинска и Копейска, поверивших обещаниям строительных компаний «Уралстрой», «Проект «Парковый-1» и «РегионПроект». Генеральным директором в них был Александр Сребрянский. Все три фирмы входили в его группу компаний «Серебряный ключ».

В конечном итоге пострадавшими оказались более 2,7 тысячи человек, а объем потерянных ими средств оценили в 3,8 млрд. рублей. Некоторые объекты недостроены до сих пор. достраивают до сих пор, например, в 2023 году выделили 272 миллиона рублей на завершение строительства дома, который компания, входившая в группу «Серебряный ключ», должна была сдать в 2016 году.

Серебрянского сначала отправили под домашний арест в июле 2018 года, но потом выпустили под залог. Затем опять арестовали: с мая 2019 года по январь 2020 года он находился в СИЗО. Обвинение переквалифицировали по пункту «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере.

Суд приговорил Сребрянского к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, но ему зачли срок в СИЗО из расчета один день за два. И освободили от отбывания наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования. И плюс снял шесть арестов на имущество, введенных постановлениями Центрального районного суда Челябинска. Потерпевшим оставили право предъявить Сребрянскому гражданские иски.

Челябинск, Павел Зварзин

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