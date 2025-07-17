В ЮГК сменили президента

В Управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» сменили президента. С сегодняшнего дня этот пост занимает Лариса Ивлева.

Как уже сообщал «Новый День», Ивлева работает в компании с 1993 года. В последнее время была директором по юридическим вопросам и одним из вице-президентов. По данным СМИ, входила в ближний круг теперь уже бывшего руководителя ЮГК Константина Струкова. А 11 июля она дала показания в суде, инициированном Генпрокуратуой РФ с целью вернуть золотопромышленный холдинг «Южуралзолото» и ряда других компаний государству.

Напомним, суд иск прокуратуры удовлетворил.

Челябинск, Павел Зварзин

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