В Челябинской области затянули следствие по делу о гибели ребенка в интернате

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о гибели ребенка в учреждении социального обслуживания Троицка.

Как уже сообщал «Новый День», Центр содействия семейному воспитанию – это интернат типа, где живут дети с психическими заболеваниями. 3 года назад – в июле 2022 года там погиб 16-летний подросток.

Тогда руководство специализированного учреждения заявляло: когда юноша ложился спать, жалоб от него на плохое самочувствие не поступало. Как только появились подозрения, что ребенок не дышит, ему попытались оказать первую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. Но спасти подростка не удалось.

Мать погибшего, в свою очередь, обвиняла персонал в жестоком обращении с воспитанниками. По ее словам, незадолго до смерти сын жаловался, что его привязывают к кровати, и она видела на его теле синяки похожие на те, что бывают при побоях. Женщина собиралась забрать подростка из интерната, но пока оформляла документы, он скончался.

Тогда Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело: «При вскрытии обнаружилось, что смерть наступила из-за халатности сотрудников», – пояснили в ведомстве.

Прошло 3 года, но результата нет. Мать умершего мальчика опасается, что из-за затянувшейся экспертизы по уголовному делу, виновные могут избежать наказания. После того, как троичанка заявила об этом на одном из федеральных каналов, глава СК РФ потребовал, чтобы южноуральские следователи отчитались о ходе расследования и доложили о сроках производства назначенной экспертизы.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube