Хоккейный клуб «Трактор» берет под крыло футболистов: генеральный директор ХК Иван Савин занял аналогичную должность в футбольном клубе «Челябинск».

Болельщики отмечают, что новый дизайн формы и стиль начертания названия у футболистов очень похожи на те, что использует «Трактор».

Как уже сообщал «Новый День», «Челябинск» следующий национального футбольного чемпионата проведет в первой лиге.

Златоуст, Павел Зварзин

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