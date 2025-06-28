ФК «Челябинск» вышел в первую лигу чемпионата России по футболу

После двухчасового противостояния и серии пенальти ФК «Челябинск» завоевал путевку в первую лигу национального футбольного чемпионата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 28 июня, ФК «Челябинск» поставил победную точку в сезоне 2024-2025 годов в группе «Золото» второй лиги А чемпионата России по футболу.

Этому предшествовали нешуточные страсти, разгоревшиеся после заключительного тура, когда третье место занял «Машук-КМВ», не имевший лицензии, дающей право на игры в первой лиге. В итоге РФС принял решение, что в стыковых матчах за право на выход в высший дивизион сойдутся ФК «Челябинск», ставший безоговорочным лидером первого круга чемпионата, но проведший очень неоднозначную вторую его часть (заняв в итоге шестое место), и астраханский «Волгарь», разместившийся на четвертой позиции.

После ничьей 1:1 в Астрахани, где челябинцы играли с «Волгарем» команды встретились в Челябинске.

90 минут основного времени закончились со счетом 0:0. Не выявили победителя и два дополнительных тайма по 15 минут каждый.

После двухчасового изматывающего противостояния клубам предстояло определить, кто получит право на выход в высший дивизион, в серии пенальти. И здесь на высоте был вратарь челябинцев Владимир Сугробов. Первый удар Сугробов смог отразить. Еще один из четырех ударов футболист «Волгаря» направил в верхнюю перекладину.

Игроки ФК «Челябинск» были точны – 4:2, южноуральский клуб выходит в первую лигу чемпионата России по футболу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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