На расслабоне не вышло: ФК «Челябинск» не пустили в первую лигу напрямую

РФС принял решение о проведении стыковых матчей за право выхода в первую лигу футбольного чемпионата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза, состоявшемся сегодня, 18 июня, принято решение о проведении стыковых (переходных) матчей между ФК «Челябинск» (1 место на 1 этапе второй лиги группы «Золото») и СФК «Волгарь» (4 место на 2 этапе Второй лиги группы «Золото»).

Напомним, спорная ситуация возникла после состоявшегося в субботу, 14 июня, заключительного тура российского чемпионата второй лиги в группе «Золото». По его итогам третье место занял клуб «Машук-КМВ» из Кавказских Минеральных вод.

На четвертом месте расположился астраханский «Волгарь», на пятом – «Ленинградец» из Ленинградской области. Причем все три команды набрали равное количество очков, и итоговые места определялись с учетом разницы забитых и пропущенных мячей.

ФК «Челябинск» занял лишь шестое место. Но этого было достаточно, чтобы принять участие в стыковых матчах за право выхода в первую лигу футбольного чемпионата, так как челябинцы заняли первое место на первом, осеннем этапе сезона.

По регламенту, по итогам чемпионата второй лиги в первую лигу выходят три команды. Клубы, занявшие первое и второе места, – напрямую. Бронзовый призер играет за возможность попасть в высший дивизион с командой, победившей на осеннем этапе.

До последнего тура третье место занимал ФК «Челябинск», и, если бы клуб сохранил эту позицию, необходимости в стыковых матчах не было бы (не могли же челябинцы играть сами с собой).

В последнем туре южноуральцы играли как раз с «Машуком». И игра у них в этом матче явно не задалась. К концу игры челябинцы уступали гостям со счетом 1:2. Самое интересное, что сравнивать счет особой необходимости не было.

Уже были известны результаты матчей основных соперников: обогнать «Волгарь» и «Ленинградец» челябинцы могли лишь в случае победы. При ничейном результате ФК «Челябинск» не мог сохранить третью позицию в турнирной таблице. Но без бронзы остался бы и «Машук». А в случае поражения челябинцев именно их соперники заняли бы третье место. Однако у «Машука», в отличие от «Волгаря» и «Ленинградца», не было лицензии РФС-2, которая дает право на выступление команды в первой лиге.

И с формальной точки зрения это давало южноуральцам шанс на выход в высший дивизион напрямую. Схема достаточно проста: так как «Машук» не имеет права на игру в первой лиге, ему засчитываются технические поражения в стыковых матчах, и «Челябинск» идет дальше.

Кто знает, может быть, и у челябинских футболистов теплилась такая мысль. Во всяком случае, по словам болельщиков, наблюдавших за противостоянием «Челябинска» и «Машука» на стадионе «Центральный», в конце матча хозяева не сильно горели желанием отыгрываться.

Это вызвало волну возмущения со стороны фанатов других команд. Некоторые горячие головы договорились до того, что в стыковых матчах должны играть «Волгарь» и «Ленинградец», а «Челябинск» нужно отправить в низший дивизион – якобы за «неспортивное поведение». Впрочем, оппоненты резонно замечали им, что поведение было вполне спортивным, а тактические уловки в спорте никто не отменял. Тем более, что к концу сезона челябинцы выглядели явно психологически уставшими.

Наконец, кто же виноват, кроме руководства «Машука», что клуб не позаботился о получении нужной лицензии (не рассчитывая, видимо, что игравшая еще осенью в группе «Серебро» команда замахнется на выход в первую лигу), рассуждали философски настроенные участники дискуссии. Как и «Волгарю» с «Ленинградцем» ничего, кроме их собственной игры, не мешало занять третье место, а не то, что получилось на самом деле.

В итоге последнее слово в ситуации сказал РФС. Стыковым матчам – быть. Встретятся в них «Челябинск» и «Волгарь». Дату и время проведения матчей РФС определит позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube