В Челябинской области завершена регистрация кандидатов на выборы в региональный парламент

В Челябинской области завершена регистрация кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона.
Как перелет корреспондент РИА «Новый День», на одно место по 30 одномандатным округам претендует более 5 человек – к кампании допущены 160 человек.
КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» выдвинули своих представителей по всем округам. «Единая Россия» – по 29, «Справедливой России» – по 28, Партия пенсионеров – по 12.
По едином округу зарегистрированы списки 6 партий. Больше всех кандидатов у эсеров – 66, ЕР включила в свой перечень 46 человеке, ЛДПР – 45, КПРФ – 43, «Новые люди» – 41, Партия пенсионеров – 31.
Напомним, выборы в региональный парламент состоятся 12 по 14 сентября.
Челябинск, Павел Зварзин
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