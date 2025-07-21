В Челябинской области завершена регистрация кандидатов на выборы в региональный парламент

В Челябинской области завершена регистрация кандидатов на выборы в Законодательное собрание региона.

Как перелет корреспондент РИА «Новый День», на одно место по 30 одномандатным округам претендует более 5 человек – к кампании допущены 160 человек.

КПРФ, ЛДПР и «Новых людей» выдвинули своих представителей по всем округам. «Единая Россия» – по 29, «Справедливой России» – по 28, Партия пенсионеров – по 12.

По едином округу зарегистрированы списки 6 партий. Больше всех кандидатов у эсеров – 66, ЕР включила в свой перечень 46 человеке, ЛДПР – 45, КПРФ – 43, «Новые люди» – 41, Партия пенсионеров – 31.

Напомним, выборы в региональный парламент состоятся 12 по 14 сентября.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube