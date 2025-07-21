В Челябинске задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова.

«Следствие считает, что он может быть причастен к хищению более 1 млрд. рублей из средств банка «ДОМ.РФ». Обыски прошли по месту жительства и работы», – сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уже сообщал РИА «Новый День», уголовные дела возбудили еще в декабре 2024 года. Тогда уже проводили масштабные обыски в офисе банка и дома у топ-менеджеров кредитного учреждения.

Согласно материалам дела, организация получила из бюджета 8 млрд. рублей на поддержку многодетных семей и погашения их займов по ипотеке. В итоге более 1 млрд. рублей из общей суммы исчезли.

Челябинск, Павел Зварзин

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