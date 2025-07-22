Председателя правления банка «Снежинский» отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения для председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова – его отправили в СИЗО.

Как уже сообщал «Новый День», Богданчикова задержали накануне по подозрению в коммерческом подкупе в рамках расследования о пропаже 1 млрд. рублей, выделенных на поддержку многодетных семей и погашения их займов по ипотеке.

Председатель правления банка вину не признает. Его защита настаивала на домашнем аресте. Но Центральный районный суд Челябинска заключил его под стражу минимум на два месяца.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube