Еще от одного памятника архитектуры в Челябинске остались только воспоминания

Еще от одного памятника архитектуры в Челябинске остались только воспоминания: многострадальный дом Агрова на улице Цвиллинга снесли до основания – в буквальном смысле. Теперь в тонкостях «реставрационных работ» разбирается прокуратура.

Как уже сообщал «Новый День», разбирать дом Агрова-Кузнецова, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, начали пару недель назад. В министерстве архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области назвали работы первым этапом реставрации. По словам чиновников, почти все деревянные конструкции пришли в негодность и восстановлению уже не подлежали. Однако краеведы уверены: часть этого уникального дома можно было спасти. Настораживает их и поведение заказчика работ – представителей областной филармонии. Сегодня Юрий Латышев пытался посмотреть документы, на основании которых был сделан вывод о невозможности восстановить объект. Но с площадки, по его словам, его выгнали.

«Таинственность и секретность всего этого настораживает. Если все делается законно, то почему не предоставить доказательства необходимости сноса, а не «разбора», как указано в акте экспертизы?» – недоумевает краевед.

В прокуратуре заверяют, что проверят проектную документацию, а также как соблюдаются законы о памятниках культуры.

Челябинск, Павел Зварзин

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