Отменили еще три авиарейса из челябинского аэропорта

В Челябинске второй день подряд отменяют авиарейсы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 29 июля, были отменены два вылета в Москву и один – в Казань. Эта информация размещена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

По данным сервиса, отменили рейсы из Челябинска в Москву, запланированные на 06:05 и 14:55. При этом вчера, 28 июля, утренний вылет стоял в расписании. Оба рейса должны были выполнять воздушные суда компании «Аэрофлот». Также отменили авиарейс в Казань (перевозчик – Red Wings).

Кроме того, перенесены вылеты двух рейсов в Москву: с 14:30 на 16:50 и с 16:20 на 17:40 (оба обслуживаются ГК «Аэрофлот»).

Напомним, вчера, 28 июля, из-за хакерской атаки произошел масштабный сбой в информационной системе «Аэрофлота». В результате были задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов.

После этого авиаперевозчик заявил о корректировке расписания. В частности, были отменены три рейса из Челябинска в Москву и три – из Москвы в Челябинск. Вылет еще двух самолетов перенесли на более позднее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube