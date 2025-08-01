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Пятница, 1 августа 2025, 10:00 мск

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Россияне распробовали не шоколадные конфеты

На российском рынке растет спрос почти на все разновидности не шоколадных конфет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 12 месяцев омниканальный рынок кондитерских изделий вырос на 1,1% в натуральном выражении, однако источники такого роста успели сильно измениться. Об этом сообщает телеграм-канал компании «Нильсен в России».

Так, самой быстрорастущей категорией стали упакованные не шоколадные конфеты (+11,1% в натуральном выражении), спрос на которые не просто увеличивался двузначными темпами, но и ускорился по сравнению с годом ранее (8,8%).

При этом, спрос активно развивается практически на все сегменты не шоколадных конфет за исключением леденцов на палочке и пастилок от кашля, отмечают аналитики.

Лидером по темпам роста стали мини-драже, продажи которых выросли на 572,8% в натуральном выражении. Впрочем. Столь впечатляющий рост во многом обеспечен эффектом низкой базы. Сейчас на данный сегмент приходится совсем небольшая доля рынка.

Среди более значимых сегментов заметно выделяются желейные конфеты (+16,4% в натуральном выражении), мармелад (+13,4%) и помадка (+12,8%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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