Россияне распробовали не шоколадные конфеты

На российском рынке растет спрос почти на все разновидности не шоколадных конфет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за последние 12 месяцев омниканальный рынок кондитерских изделий вырос на 1,1% в натуральном выражении, однако источники такого роста успели сильно измениться. Об этом сообщает телеграм-канал компании «Нильсен в России».

Так, самой быстрорастущей категорией стали упакованные не шоколадные конфеты (+11,1% в натуральном выражении), спрос на которые не просто увеличивался двузначными темпами, но и ускорился по сравнению с годом ранее (8,8%).

При этом, спрос активно развивается практически на все сегменты не шоколадных конфет за исключением леденцов на палочке и пастилок от кашля, отмечают аналитики.

Лидером по темпам роста стали мини-драже, продажи которых выросли на 572,8% в натуральном выражении. Впрочем. Столь впечатляющий рост во многом обеспечен эффектом низкой базы. Сейчас на данный сегмент приходится совсем небольшая доля рынка.

Среди более значимых сегментов заметно выделяются желейные конфеты (+16,4% в натуральном выражении), мармелад (+13,4%) и помадка (+12,8%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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