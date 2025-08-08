Бывшего губернатора Челябинской области разыскивают судебные приставы

Экс-глава Челябинской области Борис Дубровский задолжал за коммунальные услуги 21,5 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск на бывшего губернатора, давно живущего за границей, подало МУП «Электротепловые сети». В декабре прошлого года был вынесен судебный приказ. На его основании в июле этого года приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с бывшего чиновника 21,5 тысяч рублей по «задолженности по платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию».

Ранее с аналогичными претензиями в суд обращалась компания «Перспектива»: исполнительное производство о взыскании более 9,4 тысячи рублей было возбуждено в ноябре 2024 года. Правда, через пару месяцев его прекратили, так как у должника не нашли имущества для взыскания.

Кроме того, АО «Производственное объединение Монтажник» пыталось получить со своего бывшего собственника более 37,3 миллионов рублей, но и это дело было прекращено, так как Дубровского признали банкротом.

Между тем, согласно данным декларации за 2017 год, у Дубровского в собственности были три земельных участка: один площадью 600 и два – по 1,38 тысячи квадратных метра, пишет РИА Новости. Также у губернатора были два жилых дома, общей площадью 517 квадратных метров, квартира в 65 «квадратов» и еще одна квартира в 83 «квадратов» в пользовании. Кроме этого, Добровский задекларировал дачу и гараж (12 и 21 квадратный метр) и нежилое помещение площадью 220 «квадратов».

Помимо всего этого, в долевой собственности у Дубровского находились 1/23 доли в нежилом помещении площадью 565 «квадратов» и 67/221 доли в другом нежилом помещении площадью 1,46 тысячи квадратных метра. Также у экс-губернатора значилась иномарка Mercedes-Benz GL-Class.

Куда делось все это имущество, непонятно. В 2024 году Арбитражный суд Челябинской области признал Дубровского банкротом. А вчера стало известно, что МВД России объявило бывшего высокопоставленного чиновника Южного Урала в розыск.

Челябинск, Ольга Арсентьева

