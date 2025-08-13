Приговор по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос» вступил в силу

Семеро выходцев из Центральной Азии пытались оспорить приговор по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Челябинского областного суда в отношении 7 молодых людей, признанных виновными в убийстве и хулиганстве.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2023 года. Десять молодых таджиков с палками и камнями напали на группу местных парней. Во время потасовки мигранты избили ногами, руками и палками 17-летнего подростка. Один из нападавших дважды всадил в юношу нож. От полученных травм челябинец скончался на месте

После этого приезжие скрылись. В течение нескольких дней семерых из нападавших задержали. Трое успели сбежать за границу и были объявлены в международный розыск.

Выступая в прениях, представитель прокуратуры назвал эту историю «примером неоправданной животной жестокости», уточнив, что «даже в животном мире насилие имеет цель». Обвинитель заявил, что в тот вечер мигранты не собирались вести ни с кем никаких переговоров: они жаждали крови и специально спровоцировали драку. В качестве отягчающего обстоятельства он назвал и тот факт, что подсудимые изворачивались и лгали во время следствия. Вину они в конце концов признали, но утверждали, что не хотели убивать. Однако следственные эксперименты и видеоэкспертиза показали, что соучастники обсуждали предстоящее нападение и план отхода – как сделать так, чтобы никого не поймали, координировали свои действия и во время нападения.

Оглашение приговора несколько раз переносили. Наконец, 28 октября суд вынес свое решение. Всех семерых признали виновными в хулиганстве, четверых – в убийстве из хулиганских побуждений.

Признанные виновными в убийстве получили от 9,5 до 18 лет лишения свободы, хулиганов приговорили 4,5-5,5 годам колонии.

Кроме того, с убийц в пользу родственников убитого взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей с каждого.

«Подсудимые вину не признали, настаивали на своей невиновности, оспорили приговор в апелляционную инстанцию, – отметили в надзорном ведомстве. – Государственным обвинителем судебное решение обжаловано в части неточности размера исковых требований потерпевших».

Суд апелляционной инстанции удовлетворил апелляционное представление, жалобы защитников и осужденных оставил без изменения.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

