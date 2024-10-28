До 18 лет «строгача»: вынесен приговор по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос»

В Челябинске вынесли приговор по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос».

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла в апреле прошлого года. Десять молодых таджиков с палками и камнями напали на группу местных парней. Во время потасовки мигранты избили ногами, руками и палками 17-летнего подростка. Один из нападавших дважды всадил в юношу нож. От полученных травм челябинец скончался на месте.

После этого приезжие скрылись. В течение нескольких дней семерых из нападавших задержали. Трое успели сбежать за границу и были объявлены в международный розыск.

Уже после начала рассмотрения уголовного дела по обвинению соучастников преступления (шестерых граждан Таджикистана и одного гражданина Российской Федерации) одного из скрывшихся задержали на территории Казахстана, а затем экстрадировали в Россию. Уголовное дело в отношении него объединили с материалами, касающимися других участников драки.

Выступая в прениях, представитель прокуратуры назвал эту историю «примером неоправданной животной жестокости», уточнив, что «даже в животном мире насилие имеет цель». Обвинитель заявил, что в тот вечер мигранты не собирались вести ни с кем никаких переговоров: они жаждали крови и специально спровоцировали драку. В качестве отягчающего обстоятельства он назвал и тот факт, что подсудимые изворачивались и лгали во время следствия. Вину они в конце концов признали, но утверждали, что не хотели убивать. Но обвинение считает иначе: следственные эксперименты и видеоэкспертиза показали, что соучастники обсуждали предстоящее нападение и план отхода – как сделать так, чтобы никого не поймали, координировали свои действия и во время нападения.

Обвинение запросило для Заира Джалилова и Одинаева по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима; для Ахмадова и Имомова – по 5,5 лет, для Таира Джалилова – 13 лет; для Сабуровав и Сатторова – по 14,5 лет; для Мирова – 18 лет. По мнению прокуратуры, трое последних должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, обвинение просит взыскать с обвиняемых в пользу потерпевшей стороны 5 млн рублей.

Приговор должны были огласить 17 октября, но потом перенесли на 24 октября. А затем – на 28 октября в связи с возобновлением судебных прений для уточнения позиции стороны защиты.

Сегодня Челябинский областной суд вынес вердикт: «Миров, Тоир Джалилов, Сабуров, Сатторов признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (пп. «ж,и» ч.2 ст. 105 УК РФ); Миров, Тоир Джалилов, Сабуров, Сатторов, Ахмадов, Одинаев, Зоир Джалилов – в хулиганстве, то есть грубом нарушении группой лиц по предварительному сговору общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, насилия к гражданам и угрозой его применения (ч.2 ст. 213 УК РФ); Имомов – в хулиганстве, то есть грубом нарушении группой лиц общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, насилия к гражданам и угрозой его применения (ч.2 ст. 213 УК РФ)», – сообщили в ведомстве.

Суд установил, что 9 апреля 2023 года у главного входа в ТРК «Космос» между двумя группами молодых людей из-за публикации в интернете возник конфликт, переросший в личную неприязнь. Вследствие этого подсудимый Миров в указанном общественном месте нанес потерпевшему не менее 5 ударов руками по голове, туловищу и конечностям. После этого молодые люди скрылись с места конфликта, опасаясь прибытия сотрудников полиции.

В следующий раз подсудимые и потерпевшие для разрешения конфликта прибыли вечером этого же дня к автомобильной парковке ТРК «Космос», расположенной в Калининском районе г. Челябинска. Вскоре подсудимые с угрожающими криками побежали в направлении потерпевших, бросили в их сторону палки и камни, попав в область спины одного из них. Когда потерпевшие, опасаясь применения в отношении себя насилия, стали убегать, подсудимые начали их преследовать. Вскоре одного из потерпевших догнал Миров и нанёс ему удары рукой и ножом. Тоир Джалилов, Сабуров, Саттаров присоединились к Мирову и применили к потерпевшему насилие с целью его убийства. После этого Имомов тоже нанёс удары потерпевшему ногой и рукой. От причинённых телесных повреждений на месте происшествия наступила смерть потерпевшего.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел у всех подсудимых частичное признание вины, у Тоира и Зоира Джалиловых, Одинаева – их несовершеннолетний возраст на момент совершения преступления, при этом суд учёл условия их жизни и воспитания, уровень психического развития, их внушаемость, влияние, оказанное на них старшими по возрасту, у Сабурова – наличие заболеваний, у Имомова – наличие троих малолетних детей.

Мирову по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тоиру Джалилову по совокупности преступлений, с учётом ограничений, установленных законом для назначения наказания несовершеннолетним, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 лет с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сабурову и Сатторову по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Имомов и Ахмадов приговорены к 5,5 годам; Джаллилов – к 5 годам, Одинаев – к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того, в пользу родственников убитого взыскана компенсация морального вреда с Мирова, Тоира Джалилова, Сабурова, Сатторова в размере 1 млн 250 тыс рублей с каждого.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзин

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