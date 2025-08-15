Рост коммунальных тарифов подстегнул инфляцию в Челябинской области

В июле инфляция на Южном Урале существенно ускорилась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в июле текущего года индекс потребительских цен на все товары и услуги в Челябинской области составил 100,42% к предыдущему месяцу. Об этом сообщил Челябинскстат.

При этом, по данным ЦБ России, в июне рост к маю равнялся лишь 0,26%.

Июльскую инфляцию подстегнул рост цен на услуги (+2,19%). Отметим, что именно в июле проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. И Челябинская область оказалась среди лидеров по темпам увеличения стоимости услуг ЖКХ – в среднем, тарифы выросли почти на 20%. Также, по данным ЦБ РФ, в июле подорожали услуги учреждений культуры и образования.

В то же время, цена на непродовольственные товары практически не изменились (индекс 99,9%), а на продукты – снизилась на 0,5%.

Индекс потребительских цен на все товары и услуги в июле 2025 года по сравнению

с декабрем 2024 года составил 104,39%. Здесь также лидируют услуги (+8,6% за семь месяцев). Продовольственные товары с начала года подорожали на 4,76%, непродовольственные – на 0,72%.

Стоимость бензина в июле выросла на 1,43% по сравнению с июнем 2025 года и на 5,01% – с декабрем 2024 года.

