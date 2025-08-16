российское информационное агентство 18+

Власти Челябинска отказались от комплексного развития территории, против которого выступили местные жители

Власти Челябинска отказались от комплексного развития территории в Советском районе.

«В Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города поступили протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проголосовавших против их включения в границы комплексного развития территорий.

В связи с чем проект решения о комплексном развитии трех несмежных территорий жилой застройки в границах улиц: Сулимова – Тарасова – Блюхера – Омской; Шаумяна – Омской – Сулимова – Техникумовской; Шаумяна – Омской – Колсанова – Тарасова в Советском районе города Челябинска отменен», – сообщили в мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», жители частного сектора выступили категорически против реновации.

Челябинск, Софья Артемьева

