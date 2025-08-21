Транспорт на проспекте Ленина в Челябинске изменит маршруты в выходные

В выходные в центре Челябинска изменят движение общественного транспорта.

Как уже сообщал «Новый День» , в связи с проведением Челябинского марафона с 23 часов 23 августа до 16 часов 24 августа будет закрыто движение по проспекту Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой.

По информации мэрии Челябинска, на это время автобусы 2, 3, 4, 14а, 15, 22а, 26, 33, 35, 51, 58, 64, 74, 78, 81, 85, 90с, 123, 128, 483, КМ и троллейбус 16 будут направлены в объезд.

Троллейбусы 10 и 19 на время перекрытия будут следовать до Железнодорожного вокзала, троллейбус 14 – до ДС «Юность», троллейбус 12 – по двум трассам.

