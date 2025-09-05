Больше 240 раз за сутки челябинцев ловят за выезд на выделенные полосы

Несколько сотен раз в день челябинские водители решают, что они – автобус. Или троллейбус.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в общей сложности с 1 января по 30 августа текущего года в Челябинске зафиксировано 57 тысяч 731 выезд на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта.

В среднем на сутки приходится 241 нарушение.

Самыми проблемными участками в городе являются:

улица Труда, 179 (гостиница «Рэдиссон», перед улицей Энгельса, в центр) – в среднем камера выписывает 48 штрафа в сутки за выезд на выделенку;

проспект Ленина, 54 (площадь Революции, на запад) – в среднем по 35 штрафов в сутки;

улица Энгельса, 22 (спортивный комплекс УралГУФК, в сторону улицы Коммуны) – по 33 штрафа в сутки;

проспект Ленина, 13А/1 (перед улицей Рождественского, на восток) – по 25 штрафов в сутки.

Челябинских водителей призывают быть внимательными и не выезжать на выделенные полосы.

Напомним, в настоящее время в Челябинске работают 18 камер видеонаблюдения, фиксирующих соответствующие нарушения. К концу года их число вырастет до 26.

Челябинск, Виктор Елисеев

