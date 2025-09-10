В Челябинской области ликвидируют исправительную колонию, где сидели высокопоставленные чиновники

Исправительную колонию №6 в Копейске готовят к ликвидации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинской области завершается 80-летняя история колонии, прославившейся как место отсидки высокопоставленных чиновников. Информация о ликвидации пенитенциарного учреждения появилась в онлайн-базах данных.

Так, о начале ликвидации сообщают сервисы «СБИС» и «Контур.Фокус».

Исправительная колония №6 официально открылась в Копейске в 1948 году. Ранее, в годы Великой Отечественной войны и после нее, здесь действовал лагерь военнопленных. Однако, по данным ряда источников, заключенные из невоеннопленных появились в учреждении уже в 1946 году.

В новое время учреждение стало колонией строгого режима, содержались здесь так называемые «первоходы» – впервые осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В постсоветское время ИК сталка местом, где отбывали наказание многие бывшие высокопоставленные чиновники. Именно здесь оказался осужденный за получение взяток Виктор Тимашов – вице-губернатор в правительстве «первого народного» главы региона Петра Сумина. Здесь же отбывал срок бывший заместитель губернатора Николай Сандаков, осужденный за мошенничество в 2019 году.

Наказание за получение взяток отбывали в ИК-6 бывший мэр Карабаша Мусса Дзугаев и экс-глава Копейска Вячеслав Истомин.

Но не только высокопоставленными чиновниками известна колония. 20 лет здесь провел Алексей Корочкин, признанный виновным в серии убийств и изнасилований в районе парка Гагарина в Челябинске в начале 2000-х годов. Получивший в прессе прозвище «лесопаркового маньяка» челябинец вину так и не признал и до сих пор пытается доказать свою невиновность.

Всероссийскую известность колония получила в 2012 году, когда в конце ноября в ней вспыхнули массовые беспорядки. Более тысячи заключенных, требуя ослабить режим содержания и освободить осужденных из штрафного изолятора, захватили значительную часть помещений учреждения, сопровождая происходящее погромами. Для того, чтобы поддержать их, у стен колонии собралось более 200 человек. Часть из них были вооружены битами и палками и попытались вступить в столкновение с оцепившими колонию сотрудниками ОМОН.

Заключенные контролировали учреждение около двух суток. Но после переговоров с участием регионального руководства ФСИН и уполномоченного по правам человека в Челябинской области бунт удалось прекратить.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube