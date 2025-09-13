В Челябинске отмечают День города: что, где, когда

13.09.2025, суббота
- 10:00 – 18:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
- 11:00 Челябинск – Городская творческая акция «Легенды Челябинска» (Кировка)
- 12:00, 13:00, 15:00,16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
- 13:00 Челябинск – Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда» (Арт-сквер, набережная р. Миасс)
- 13:00 – 17:00 Челябинск – Фестиваль «ЧелТранспортФест» (ул. Карла Маркса в границах ул. Цвиллинга и ул. Свободы)
- 13:00 Челябинск – Фестиваль театров «Челябинск: город, где живет искусство» (Кировка)
- 13:00 Челябинск – Парад первоклассников (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
- 14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
- 14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
- 17:00 Челябинск – Праздничный концерт с участием Валерии и Дмитрия Певцова. Ведущий – Дмитрий Губерниев (Торговый центр, ул. Каслинская, 64)
- 18:00 Челябинск – Праздничная программа от радио «Континенталь». В 19:30 выступит группа «Братья Грим», в 21:00 – певец Akmal' (Арт-сквер, набережная р. Миасс)
- 18:30 Челябинск – Караоке-фестиваль «Челябинск, пой!». Аккомпанемент кавер-группы «Премьера». Завершится мероприятие концертом группы «Баян-ПОЗИТИВ» (Кировка)
- 18:30 Челябинск – Выставка Сергея Васильева «Челябинск – черты эпохи» (арт-оранжерея «ЛюбаПетя», ул. Лесопарковая, 5)
- 22:00 Челябинск – Праздничный фейерверк (набережная реки Миасс) (после фейерверка челябинцев развезут по домам)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»