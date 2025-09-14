Ирину Гехт утвердили главой Ненецкого автономного округа

Бывшая высокопоставленная чиновница Челябинской области официально возглавила Ненецкий автономный округ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 14 сентября, собрание депутатов Ненецкого автономного округа утвердило кандидатуру Ирины Гехт на пост губернатора субъекта Федерации. Об этом сама чиновница сообщила в своем телеграм-канале.

Известно, что за Гехт проголосовали 16 из 19 парламентариев.

«Переселение из ветхого жилья, развитие проектов строительства и инфраструктуры, инвестиции в долгосрочное развитие русской Арктики – вот наши задачи, – заявила чиновница. – Семья, здоровье, человек – это основа нашей социальной политики».

Напомним, практически вся карьера Ирины Гехт до этого была связана с Южным Уралом. В правительстве Челябинской области чиновница работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. Да и до этого социальная работа была основной ее специализацией: кандидатская работа Гехт по педагогике была посвящена вопросам формирования профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе.

В феврале 2011 года Ирина Гехт возглавила минсоцотношений. С ноября 2012 года – заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С 2013 – зампред областного правительства по соцвопросам. Именно с ее именем связывают начало процессов оптимизации системы здравоохранения в регионе.

В 2014 году Ирина Гехт стала представителем региона в верхней палате российского парламента – Совете Федерации, где занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также входила в комитет СФ по социальной политике.

В 2019 году вернулась в южноуральское правительство, заняв пост первого заместителя губернатора Челябинской области. И в этом качестве она, как и ранее, курировала сферы соцальных отношений, здравоохранения и образования.

В начале марта 2024 года ушла в длительный отпуск. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.

Так и случилось в середине апреля 2024 года: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами.

В августе Гехт возглавила правительство Запорожской области, но уже в январе 2025 года губернатор Запорожья Евгений Балицкий расторг с ней контракт и упразднил ставку председателя регионального правительства. Тогда чиновница заявила, что произошло это в связи с переходом на новую работу, но не уточнила какую. И только в марте текущего года ее назначили врио главы Ненецкого автономного округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

