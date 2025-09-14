Ирину Гехт утвердили главой Ненецкого автономного округа

Бывшая высокопоставленная чиновница Челябинской области официально возглавила Ненецкий автономный округ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 сентября, собрание депутатов Ненецкого автономного округа утвердило кандидатуру Ирины Гехт на пост губернатора субъекта Федерации. Об этом сама чиновница сообщила в своем телеграм-канале.
Известно, что за Гехт проголосовали 16 из 19 парламентариев.
«Переселение из ветхого жилья, развитие проектов строительства и инфраструктуры, инвестиции в долгосрочное развитие русской Арктики – вот наши задачи, – заявила чиновница. – Семья, здоровье, человек – это основа нашей социальной политики».
Напомним, практически вся карьера Ирины Гехт до этого была связана с Южным Уралом. В правительстве Челябинской области чиновница работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. Да и до этого социальная работа была основной ее специализацией: кандидатская работа Гехт по педагогике была посвящена вопросам формирования профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе.
В феврале 2011 года Ирина Гехт возглавила минсоцотношений. С ноября 2012 года – заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С 2013 – зампред областного правительства по соцвопросам. Именно с ее именем связывают начало процессов оптимизации системы здравоохранения в регионе.
В 2014 году Ирина Гехт стала представителем региона в верхней палате российского парламента – Совете Федерации, где занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также входила в комитет СФ по социальной политике.
В 2019 году вернулась в южноуральское правительство, заняв пост первого заместителя губернатора Челябинской области. И в этом качестве она, как и ранее, курировала сферы соцальных отношений, здравоохранения и образования.
В начале марта 2024 года ушла в длительный отпуск. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.
Так и случилось в середине апреля 2024 года: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами.
В августе Гехт возглавила правительство Запорожской области, но уже в январе 2025 года губернатор Запорожья Евгений Балицкий расторг с ней контракт и упразднил ставку председателя регионального правительства. Тогда чиновница заявила, что произошло это в связи с переходом на новую работу, но не уточнила какую. И только в марте текущего года ее назначили врио главы Ненецкого автономного округа.
Челябинск, Виктор Елисеев
