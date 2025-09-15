В России завершились трехдневные выборы: предварительные итоги голосования

В России прошли выборы глав регионов. Подсчет голосов еще продолжается, но в целом уже можно сделать вывод, что второго тура не предвидится. Везде побеждает действующий глава региона, результат у половины из них превысил более 80%.

К данному моменту Центризбирком предоставил информацию после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в 15 регионах.

В Пермском крае побеждает действующий губернатор Дмитрий Махонин, он набрал 70,94% голосов.

В Брянской области – действующий глава региона Александр Богомаз (78,78%).

В Свердловской области – врио губернатора Денис Паслер (61,3%).

В Курской области – врио главы региона Александр Хинштейн (86,92%).

В Архангельской области – действующий губернатор Александр Цыбульский (67,32%).

В Еврейской автономной области – врио главы региона Мария Костюк (83,02%).

В Камчатском крае – действующий губернатор Владимир Солодов (62,97%).

В Севастополе – действующий глава региона Михаил Развозжаев (81,72%).

В Ленинградской области – действующий губернатор Александр Дрозденко (84,21%).

В Оренбургской области – врио главы региона Евгений Солнцев (83,85%).

В Коми – врио главы республики Ростислав Гольдштейн (70,04%).

В Костромской области – действующий губернатор Сергей Ситников (67,63%).

В Чувашии – действующий глава республики самовыдвиженец Олег Николаев (67,06%).

В Новгородской области – врио губернатора Александр Дронов (62,19%).

В Тамбовской области – врио главы региона Евгений Первышов (73,84%).

В Татарстане лидирует на выборах действующий глава республики Рустам Минниханов, за него проголосовало 88,24% избирателей. Обработано 96,7% избирательных бюллетеней.

В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев набрал 60,65% голосов после обработки 97,06% протоколов.

В Калужской области Владислав Шапша лидирует с 72,34% после обработки 97,19% протоколов.

В Ростовской области врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь набирает 81,17% голосов по итогам обработки 90,23% протоколов.

В Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев в третий раз побеждает на выборах. По итогам подсчета 94,62% протоколов с участков он набирает 83,69%.

Выборы прошли в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 субъектах РФ выбирали губернаторов, депутатов региональных парламентов – в 11 регионах, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня прошли в 81 регионе России.

