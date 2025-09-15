В ЗСЧО будут представлены шесть партий

В Законодательном собрании Челябинской области будут представлены шесть партий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам обработки 99,78% бюллетеней «Единая Россия» набирает 54,54% голосов пришедших на выборы. Напомним, в голосовании приняли участие 37,69% избирателей. На втором месте «Справедливая Россия» – 13,44%, на третьем – ЛДПР с 9,73%.

Партия «Новые люди» набрала 7,98%. КПРФ впервые не вошла в число лидеров, получив лишь 5,98%. У «Партии пенсионеров» 5,73%.

Поскольку участвовавшие в выборах партии преодолели 5%-ный порог, все они будут представлены в новом созыве ЗСЧО. Напомним, по партийным спискам будет распределено 30 мандатов.

