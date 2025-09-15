Состав Законодательного собрания Челябинской области обновится наполовину

Лишь 14 депутатов-одномандатников Законодательного собрания Челябинской области прежнего созыва сохранили свои кресла по итогам завершившегося вчера, 14 сентября, голосования. Таковы данные ЦИК РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», победу в 28 из 30 округов, как и пять лет назад, одерживают представители «Единой России». Еще в двух мандаты достались представителям «Справедливой России» (по итогам предыдущего голосования справедливороссам также получили два мандата).

Среди парламентарией-новичков от «партии власти»: Алексей Ремезов, возглавлявший до этого собрание-депутатов Снежинска, замруководителя Волонтерского центра РМК в Челябинской области Артемий Галицын, директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев, ветеран СВО Алексей Рожков, гендиректор завода брикетированных материалов Группы «Магнезит» Евгений Терентьев, муниципальный депутат из Миасса Павел Логинов, его коллега, зампред городского собрания Миасса Сергей Сесюнин, руководитель областной приемной Дмитрия Медведева Марина Поддубная, экс-депутат гордумы Челябинска и бывший член КПРФ Эльдар Гильмутдинов, заведующая детским садом в Курчатовском районе областного центра Татьяна Чилимская, директор регионального центра по адаптивным видам спорта, участник СВО Александр Казаков, главврач больницы РЖД Алексей Царев, координатор женского движения ЕР Копейска Наталья Никанорова, директор по персоналу ММК Олег Парфилов. Оба эсера – врач Егор Бабкин и директор Магнитогорского кластера ЦКС (регионального оператора по обращению с ТКО) Аркадий Агапов – также новенькие.

Таким образом, состав депутатов-одномандатников в новом созыве регионального парламента обновится ровно наполовину.

По расчетам единороссов, по партийным спискам они получат еще 20 кресел. Но лишь 10 из них смогут получить действующие депутаты. В итоге, минимум 25 парламентариев получат мандаты Законодательного собрания Челябинской области впервые. Если же считать Марину Поддубную, ранее уже бывшую депутатом регионального парламента, но проигравшую пять лет назад борьбу справедливороссу Дмитрию Сумину, новичков будет не меньше 26.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube