На манеже все те же. В ЕР назвали имена председателя заксобрания Челябинской области и сенатора от ЗСЧО

Южноуральские единороссы назвали имена руководителя фракции в региональном парламенте, спикера заксобрания и представителя ЗСЧО в Совете Федерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», соответствующие решения приняты сегодня, 23 сентября, в ходе заседания президиума регионального политсовета.

Кандидатом на должность председателя Законодательного собрания Челябинской области единороссы выдвинули Олега Гербера, занимавшего это кресле в региональном парламенте седьмого созыва.

Руководителем фракции «Единая Россия» рекомендовано избрать Дениса Моисеева. Таким образом, и здесь никаких изменений не предполагается.

Наконец, кандидатом для последующего наделения полномочиями сенатора Совета Федерации – представителя от Законодательного собрания Челябинской областистал действующий член верхней палаты российского парламента Олег Цепкин.

Напомним, по итогам голосования 12-14 сентября «Единая Россия» получит 48 мандатов (80%) в региональном парламенте Южного Урала. Оставшиеся 20% получили четыре партии: «Справедливой России» достанется 6 мест, ЛДПР и «Новым людям» – по 2, КПРФ и «Партии пенсионеров» – по 1.

Челябинск, Виктор Елисеев

