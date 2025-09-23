Бегство копейчан из «Справедливой России» продолжается

О выходе из «Справедливой России» заявил депутат городского собрания Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вслед за экс-руководителем Копейского городского отделения Дмитрием Суминым заявление о выходе из СР написал депутат муниципального парламента Копейска Кирилл Лоскутов. Об этом парламентарий заявил на своей странице в социальных сетях.

«Друзья, я принял решение о выходе из партии «Справедливая Россия», – сообщил Лоскутов. – В моей работе как депутата КГО ничего не меняется, я продолжаю работать в прежнем режиме, и принимать ваши наказы».

Напомним, ранее положил партбилет на стол возглавлявший городское отделение партии Дмитрий Сумин. Произошло это после того, как он потерял надежду получить мандат депутата Законодательного собрания Челябинской области по партийному списку (в одномандатном избирательном округе Сумин потерпел поражение).

Ранее о том, что он берет «паузу в политике Челябинской области», заявил депутат седьмого созыва регионального парламента, член команды Дмитрия Сумина Павел Жолобов.

Выборы в собрание депутатов Копейска состоялись 12-14 сентября текущего года. По их результатам партия «Справедливая Россия» получила 5 из 25 мандатов. Теперь ее численность сократится до четырех человек (выборы проходят только по одномандатным округам).

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube