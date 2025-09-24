Вылет рейса из Челябинска в Сочи задерживается на 15,5 часов

В аэропорту Челябинска задержали 5 авиарейсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 24 сентября, в челябинском аэропорту продолжают переносить время вылета отдельных авиарейсов. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-табло аэропорта имени Курчатова.

Дольше всего придется ждать отправления южноуральцам, планировавшим вылететь в Сочи: с 02:00 отправление перенесли на 17:30

Два из задержанных самолетов уже вылетели из Челябинска: в 06:37 отправился рейс на Санкт-Петербург (по расписанию – 05:35), в 08:16 – в Анталью (задержка – 2 часа 26 минут).

В ближайшее время планируется вылет самолета в Казань (в 10:25 вместо 07:55).

Задерживается также авиарейс на Москву, назначенный на 14:35 (расчетное время вылета – 15:45). Ранее был отменен вылет в столицу, запланированный на 06:05.

Напомним, вчера, 23 сентября, задержали вылет 8 рейсов, еще два – отменили.

Челябинск

