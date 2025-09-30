Врача будут судить за попытку вывести челябинца из запоя со смертельным исходом

В Челябинске медик предстанет перед судом за подпольную наркологическую практику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 31-летний врач обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ, совершенном организованной группой, а также медицинской деятельности без лицензии, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщают пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, регионального полицейского главка и областной прокуратуры.

Известно, что челябинец, имевший диплом врача-психиатра-нарколога, решил заняться частной практикой без лицензии. С июня 2022 по апрель 2025 года медик принимал участие в работе компании, занимавшейся выведением южноуральцев из запоя и состояния наркотической интоксикации с использованием сильнодействующих веществ. Всего в работе участвовали не меньше 14 человек.

Клиентов лекари посещали на дому. Один из таких визитов, совершенный зимой текущего года, закончился трагедией. 15 января медик приехал в частный дом в деревне Касарги Сосновского района. Получив за услуги 10 тысяч рублей, он ввел 47-летнему мужчине препарат внутривенно. После этого клиенту стало хуже, и через непродолжительное время он скончался.

В ходе следствия южноуралец заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Расследование уголовного дела в отношении его соучастников продолжается.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

