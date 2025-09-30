Главный нарколог Урала прокомментировал смертельный случай под капельницей «от запоя» в Челябинске

В Челябинске будут судить врача, который поставил капельницу на дому жителю деревни, после чего тот умер. Оказалось, 31-летний мужчина занимался частной практикой без лицензии, хотя и имел диплом психиатра-нарколога. Главный нарколог Минздрава РФ в УрФО и Свердловской области Антон Поддубный в беседе с «Новым Днем» сообщил, что в регионах действительно есть такая проблема.

«Абсолютно непрофессиональные специалисты, зачастую даже не врачи, а средний медицинский персонал, выезжают на дом и оказывают специализированную помощь, что абсолютно запрещено. После таких пациентов привозят уже к нам – мы видим их регулярно, тех, которые полежали где-то в кабинете или дома под капельницей, а потом им становилось только хуже. И наши коллеги со скорой помощи также отмечают, что таких случаев много», – рассказал Поддубный.

Он отметил, что подобные манипуляции можно проводить только в стационаре, амбулаторно, либо, если ситуация экстренная или неотложная, это могут сделать сотрудники СМП. «Ну нельзя за одну капельницу нормализовать человека, который до этого злоупотреблял алкоголем», – добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что случай в Челябинской области должен стать предостережением для других медиков, которые занимаются противозаконной деятельностью.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube