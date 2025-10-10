Пять автобусов изменят маршруты на северо-западе Челябинска

В воскресенье изменят схему движения пять автобусных маршрутов Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в воскресенье, 12 октября, автобусы №2, №9, №11, №24 и 142 изменят маршруты.

Причиной станет перекрытие движения по трем улицам челябинского северо-запада, связанное с проведением крестного хода в честь празднования Собора святых Челябинской епархии.

С 7:00 до 10:00 будет закрыто движение автотранспорта по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева и проспекту Героя России Евгения Родионова на участке от мемориала «Золотая гора» до кафедрального собора Рождества Христова.

Автобусы направят в объезд закрытого участка:

№№2, 11: Братьев Кашириных – Салавата Юлаева – Новоградский проспект – Петра Столыпина;

№9: Чичерина – проспект Победы – Новоградский проспект – Петра Столыпина;

№24: Чичерина – 250-летия Челябинска – Салавата Юлаева – Братьев Кашириных – Академика Королева;

№142: Салавата Юлаева – Братьев Кашириных – Северная – Татищева.

