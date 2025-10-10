Сигнализация «взбесилась»: чиновники рассказали, почему зрителей Челябинской драмы отправили по домам

В министерстве культуры Челябинской области прокомментировали отмену спектакля в театре имени Наума Орлова.

Как уже сообщал «Новый День» , сегодня, 10 октября, спектакль на большой сцене челябинского драмтеатра прервался, едва начавшись.

По словам очевидцев, с начала представления прошло всего несколько минут, когда в зале начали транслировать голосовое сообщение о пожаре с просьбой покинуть здание через ближайшие выходы. При этом, как рассказали челябинцы, огня и дыма в зале и фойе театра они не заметили.

Через некоторое время посетителям разрешили вернуться. Но только для того, чтобы забрать вещи и разойтись по домам.

В министерстве культуры прокомментировали инцидент. «Сегодня в театре драмы имени Наума Орлова во время показа спектакля «Бешеные деньги» произошло срабатывание пожарной сигнализации. Это был технический сбой, причины которого сейчас выясняются», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Информацию о переносе спектакля и возврате денег за билеты театр намерен опубликовать на своих ресурсах в ближайшее время.

Отметим, это уже не первый инцидент, произошедший в Челябинском театре драмы после завершившейся в прошлом году реконструкции (министр культуры региона Алексей Бетехтин оценивал объем работ в 2 миллиарда рублей).

Так, 15 марта текущего года в учреждении сообщили об отмене всех спектаклей, запланированных на ближайшие дни. Как объяснили позднее в министерстве культуры региона, «было обнаружено провисание конструкций одного сегмента потолка в фойе на 1 этаже театра. После обнаружения провисания руководством театра драмы было принято решение о временной приостановке показов спектаклей для выяснения обстоятельств».

