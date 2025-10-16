российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 октября 2025, 11:05 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Андрей Малахов попытался раскрыть тайну гуманоида Алешеньки

Известный телеведущий Андрей Малахов посвятил свою очередную программу тайне гуманоида Алешеньки, также известного как кыштымский карлик.

Передача выйдет в эфир сегодня, 16 октября, в 17:00 на канале «Россия-1». Ее гостем стал Владимир Бендлин – бывший следователь милиции города Кыштыма, который последним держал в руках тело загадочного существа.

Как уже сообщал «Новый День», Алешеньку нашла жительница Кыштыма, одинокая пенсионерка Тамара Просвирина. В ночь 13 августа 1996 года она получила некое «внушение» – встать и идти на кладбище. Там она обнаружила маленькое существо с огромными глазами. Голова найденыша напоминала остроконечную тыковку, вместо губ – щелка, тело покрыто шерсткой, на пальцах – острые коготки. Существо жалобно попискивало, и сердобольная старушка решила взять его с собой: завернула, принесла домой, накормила и назвала Алешенькой. Просвирина рассказала, что у нее появился «сынок», но ее увезли в психиатрическую больницу, а гуманоид, оставшись без помощи, умер и мумифицировался.

Мумию обнаружили силовики и изъяли. Владимир Бендлин расследовал таинственное дело, но потом против дальнейшего расследования выступило руководство милиции, и тогда уральские уфологи предложили отдать им тельце на исследование. Затем они заявили, что по пути над их машиной зависло НЛО, и тело «Алешеньки» исчезло.

Челябинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

Пришельцев было несколько: на Урале продолжаются поиски НЛО, потерпевшего крушение

В рубриках

Екатеринбург, Челябинск, Урал, Общество, Россия,