Андрей Малахов попытался раскрыть тайну гуманоида Алешеньки

Известный телеведущий Андрей Малахов посвятил свою очередную программу тайне гуманоида Алешеньки, также известного как кыштымский карлик.

Передача выйдет в эфир сегодня, 16 октября, в 17:00 на канале «Россия-1». Ее гостем стал Владимир Бендлин – бывший следователь милиции города Кыштыма, который последним держал в руках тело загадочного существа.

Как уже сообщал «Новый День», Алешеньку нашла жительница Кыштыма, одинокая пенсионерка Тамара Просвирина. В ночь 13 августа 1996 года она получила некое «внушение» – встать и идти на кладбище. Там она обнаружила маленькое существо с огромными глазами. Голова найденыша напоминала остроконечную тыковку, вместо губ – щелка, тело покрыто шерсткой, на пальцах – острые коготки. Существо жалобно попискивало, и сердобольная старушка решила взять его с собой: завернула, принесла домой, накормила и назвала Алешенькой. Просвирина рассказала, что у нее появился «сынок», но ее увезли в психиатрическую больницу, а гуманоид, оставшись без помощи, умер и мумифицировался.

Мумию обнаружили силовики и изъяли. Владимир Бендлин расследовал таинственное дело, но потом против дальнейшего расследования выступило руководство милиции, и тогда уральские уфологи предложили отдать им тельце на исследование. Затем они заявили, что по пути над их машиной зависло НЛО, и тело «Алешеньки» исчезло.

Челябинск, Елена Владимирова

