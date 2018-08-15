Пришельцев было несколько: на Урале продолжаются поиски НЛО, потерпевшего крушение

В Челябинской области продолжаются поиски инопланетного корабля предположительно потерпевшего крушение в окрестностях Кыштыма.

Как уже сообщал «Новый День», загадочного Алешеньку нашла жительница Кыштыма, одинокая пенсионерка Тамара Просвирина. В ночь 13 августа 1996 года она получила некое «внушение» – встать и идти на кладбище. Там она обнаружила маленькое существо с огромными глазами. Голова найденыша напоминала остроконечную тыковку, вместо губ – щелка, тело покрыто шерсткой, на пальцах – острые коготки. Существо жалобно попискивало, и сердобольная старушка решила взять его с собой: завернула, принесла домой, накормила и назвала Алешенькой. Просвирина рассказала, что у нее появился «сынок», в результате ее увезли в психиатрическую больницу, а гуманоид, оставшись без помощи, умер и мумифицировался. Труп забрали уфологи из Каменска-Уральского. По их информации, по пути над машиной зависло НЛО, и Алешенька, мгновенно и таинственно исчез.

Вскоре при загадочных обстоятельствах погибла и «приемная мать» странного существа. Поздно вечером 5 августа 1999 года женщину сбил автомобиль. При этом очевидцы утверждали, что машин было две, и они сошлись вместе, словно ножницы. Ни одну из них в ходе расследования не нашли. В 2004 году появилась версия что кыштымский пришелец Алешенька был человеком: якобы, специалисты в течение нескольких месяцев изучали тряпицу, на которой сохранились следы крови существа, и выделили ДНК человека. Однако кандидат биологических наук, биофизик Алексей Смирнов, под руководством которого шла работа в генетической лаборатории биологического факультета МГУ, заявил, человеческих генов в образце обнаружено не было.

Расследованием занялось исследовательское объединение «Космопоиск». По некоторым данным им удалось найти место посадки космического корабля. Среди жителей поселка Каолиновый нашлись очевидцы, рассказавшие, что «кыштымских карликов» было несколько. Обнаружились и свидетели приземления НЛО на окраине поселка.

Исследователи пришли к выводу, что следы инопланетного корабля нужно искать в каолиновом карьере. Позже было заявлено, что с помощью эхолота удалось определить присутствие на глубине нескольких метров металлического дискообразного объекта. Технология поиска вызвала большие сомнения у специалистов, поэтому найти инвесторов для раскопок не удалось.

Тем не менее, исследовательская группа «Таинственный Урал» решила перепроверить данные «Космопоиска» и прошла по обозначенному участку с металлоискателем. И ничего не нашла. «Нужно признать, что шансы обнаружить затонувший космический аппарат, если не равны нулю, то где-то очень близко к тому. Однозначно расставить все точки над i в данной истории можно, лишь докопавшись до истины, причем, в прямом смысле», – отмечают исследователи, подчеркивая: карьер, в котором, якобы, погребен инопланетный корабль, за последние 20 лет сильно изменился, но попробовать раскопать место, указанное «Космпоиском», все-таки надо.

Кыштым, Павел Зварзин

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