В Металлургическом районе Челябинска изменили маршруты трамваев

В Металлургическом районе Челябинска изменили маршруты общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», в связи с отключением тяговой подстанции для проведения работ на городских сетях до 13 часов 16 октября закрыто движение от Доменной до ЦХП.

Трамваи №№9, 10, 19к ходят от Першино до Коксохима.

№3 и №14 со стороны центра и северо-запада следуют до Депо №2.

Напомним, накануне в ЧелябГЭТ заявили о начале масштабного ремонта трамвайных путей, но обещали проводить работы по ночам.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube