В Металлургическом районе Челябинска изменили маршруты трамваев

В Металлургическом районе Челябинска изменили маршруты общественного транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», в связи с отключением тяговой подстанции для проведения работ на городских сетях до 13 часов 16 октября закрыто движение от Доменной до ЦХП.
Трамваи №№9, 10, 19к ходят от Першино до Коксохима.
№3 и №14 со стороны центра и северо-запада следуют до Депо №2.
Напомним, накануне в ЧелябГЭТ заявили о начале масштабного ремонта трамвайных путей, но обещали проводить работы по ночам.
Челябинск, Павел Зварзин
