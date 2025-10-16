Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели подростка в интернате

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех сотрудников Троицкого центра содействия семейному воспитанию. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть человека), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, родители подростка, направленного в учреждение по медицинским показаниям в связи с наличием психического расстройства, заключили с центром договор на оказание социальных услуг.

В одну из июльских ночей 2022 года 16-летнему юноше стало хуже, он не выполнял указания персонала и отказывался ложиться спать. Тогда его привязали за руки и за ноги к кровати, лишив возможности свободно изменять положение тела, и оставили одного.

«В отсутствие персонала несовершеннолетний, находившийся в состоянии стресса, жестко зафиксированный в положении на спине, захлебнулся рвотными массами и умер в результате механической асфиксии», – заявили в прокуратуре.

Отметим, что расследование по этому делу затянулось на 3 года и сдвинулось с мертвой точки только после того, как мать умершего подростка заявила об этом на одном из федеральных каналов.

Челябинск, Павел Зварзин

