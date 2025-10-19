Предстоящая зима в России может быть самой непредсказуемой за всю историю наблюдений

Предстоящая зима в России может стать самой непредсказуемой за всю историю наблюдений. Синоптики прогнозируют существенные перепады температуры, обильные снегопады и ледяные дожди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с одной стороны, ученые считают, что в ближайшие годы затяжных сильных морозов не будет. С другой – ожидают, что грядущая зима будет холоднее предыдущей.

Главной особенность сезонна – так называемые температурные качели, пишут «Известия», отмечая, что перепады даже в течение одних суток могут достигать 15-18 градусов, а после резкой оттепели с дождем может ударить крепкий мороз.

В Москве и Подмосковье устойчивое похолодание и первые морозы ждут во второй половине ноября, температура в декабре и январе будет чуть выше климатической нормы. В феврале возможны сильные осадки, а температура воздуха будет скакать от небольших «минусов» до плюс 12.

В Санкт-Петербурге в первой половине декабря прогнозируется колебание минус 9 до плюс 5 градусов, вторая часть месяца будет отмечена легкими морозами. В январе температурный фон будет мягким: днем от минус 6 до 0. Осадков в виде дождя и мокрого снега ожидается больше, чем обычно. Февраль прогнозируется морозным, а количество осадков превысит январские показатели. При этом влажность будет превышать 82%.

В горных районах страны нестабильность зимних температур может вызвать повышенную лавиноопасность. Особенно на склонах крутизной более 15 градусов и при толщине снежного покрова более 30 см.

На Урале синоптики российского Гидрометцентра не ждут повторения прошедшей теплой зимы – большая часть сезона будет соответствовать многолетней норме. В декабре даже могут ударить сильные морозы. А вот февраль может оказаться теплее, чем обычно. А затем начнется бурная весна.

Игорь Юров

