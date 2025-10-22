В Копейске произошел еще один взрыв

На заводе в Копейске произошел еще один взрыв – об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. По его данным это случилось в очаге возгорания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявляется о пяти пострадавших. Все они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска.

«Информация по погибшим уточняется. Семьям погибших и пострадавших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. О решениях сообщу дополнительно», – сказал глава региона.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube