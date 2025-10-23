В Троицке объявлен карантин по бешенству животных – соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очаг обнаружен в доме

на улице Селивановской. Неблагополучной объявлена территория радиусом до двух километров от границы эпизоотического очага.

Там запрещено лечить восприимчивых к болезни животных, ввозить и вывозить их в течение 179 календарных дней, посещать эту территорию посторонним. Кроме того наложен запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных.

Напомним, в конце сентября карантин по бешенству животных ввели в Еманжелинске: там больная лиса забежала во двор детского сада.

Троицк, Павел Зварзин

