Четверг, 23 октября 2025, 09:14 мск

В Троицке объявлен карантин по бешенству животных

В Троицке объявлен карантин по бешенству животных – соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очаг обнаружен в доме

на улице Селивановской. Неблагополучной объявлена территория радиусом до двух километров от границы эпизоотического очага.
Там запрещено лечить восприимчивых к болезни животных, ввозить и вывозить их в течение 179 календарных дней, посещать эту территорию посторонним. Кроме того наложен запрет на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных.
Напомним, в конце сентября карантин по бешенству животных ввели в Еманжелинске: там больная лиса забежала во двор детского сада.

Троицк, Павел Зварзин

