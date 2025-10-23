Не лимоном единым: медики рекомендовали продукты, богатые витамином C

Медики рекомендовали россиянам есть продукты, богатые витамином C, необходимым в сезон простуд – он укрепляет иммунитет. А еще способствует образованию костной ткани и заживлению ран, а также действует как антиоксидант, защищая клетки от окислительного разрушения.

«Многие ошибочно считают лимон едва ли не единственным или главным источником витамина С. Но есть множество «неочевидных чемпионов», богатых этим жизненно важным элементом», – отметила заведующая терапевтическим отделением дневного стационара Областной больницы в Троицке Светлана Лебедкина.

Рекордсменом считается болгарский перец – особенно красный и желтый: в 100 граммах может содержаться до 200-250 мг витамина С, что в 2-3 раза больше, чем в лимоне или апельсине. Это покрывает более двух суточных норм.

Еще один чемпион – шиповник: в сушеных плодах 1000-1500 мг витамина на 100 граммов, что в десятки раз выше, чем в лимоне.

В черной смородине и облепихе до 200 мг на 100 граммов, богаты эти ягоды и другими антиоксидантами.

Отличным дополнением к любому блюду будет свежая петрушка (содержит около 130-150 мг витамина С на 100 грамм).

В брокколи около 90 мг на 100 грамм, плюс клетчатка, витамин К и другие полезные вещества.

Покрыть суточную потребность взрослого человека в витамине С может один средний плод киви (примерно 70-80 граммов).

В 100 граммах клубники содержится около 60 мг витамина С – это больше, чем во многих цитрусовых.

И, наконец, квашеная капуста: благодаря процессу ферментации, она не только сохраняет, но и иногда увеличивает содержание витамина С (около 20-30 мг на 100 грамм, но в большом объеме и с пробиотиками), что делает ее очень полезным продуктом в холодное время года.

Челябинск, Софья Артемьева

