24 октября в Челябинской области объявлено днем траура

24 октября в Челябинской области объявлен днем траура. Соответствующее распоряжение отдал губернатора региона Алексей Текслер.
Напомним, что накануне поздно вечером на одном из предприятий Копейска произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате трагедии погибло 10 человек, еще пять находятся больнице в тяжелом состоянии.
В день траура по всей территории Челябинской области будут отменены развлекательные мероприятия, приспущены флаги.
На территории предприятия, где случилась трагедия, ведется разбор завалов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности.
Челябинск, Елена Васильева
