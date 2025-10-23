российское информационное агентство 18+

24 октября в Челябинской области объявлено днем траура

24 октября в Челябинской области объявлен днем траура. Соответствующее распоряжение отдал губернатора региона Алексей Текслер.

Напомним, что накануне поздно вечером на одном из предприятий Копейска произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате трагедии погибло 10 человек, еще пять находятся больнице в тяжелом состоянии.

В день траура по всей территории Челябинской области будут отменены развлекательные мероприятия, приспущены флаги.

На территории предприятия, где случилась трагедия, ведется разбор завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении техники безопасности.

Челябинск, Елена Васильева

